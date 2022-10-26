Фанаты «Барсы» скандировали имя Месси во время матча с «Баварией» в ЛЧ
Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время матча Лиги чемпионов.
Каталонская команда проигрывает «Баварии» в 5-м туре группового этапа турнира (0:2, второй тайм).
Во время этой игры фанаты «блауграны» скандировали имя аргентинского форварда, ранее выступавшего за их клуб.
Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году на правах свободного агента. Его контракт с парижским клубом рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что каталонцы хотят вернуть Лео.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бавария».
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