Фанаты «Барсы» скандировали имя Месси во время матча с «Баварией» в ЛЧ

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Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время матча Лиги чемпионов.

Каталонская команда проигрывает «Баварии» в 5-м туре группового этапа турнира (0:2, второй тайм).

Во время этой игры фанаты «блауграны» скандировали имя аргентинского форварда, ранее выступавшего за их клуб.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году на правах свободного агента. Его контракт с парижским клубом рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что каталонцы хотят вернуть Лео.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Бавария»

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