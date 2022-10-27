«Уфу» возглавил бывший помощник Евсеева Халимбеков
«Уфа» объявила о назначении Арслана Халимбекова новым главным тренером.
Ранее 55-летний специалист уже работал в башкирском клубе старшим тренером в штабе Вадима Евсеева с 2019 по 2020 год.
Последним местом работы Халимбекова был «Шахтер» из Караганды, где он трудился на должности ассистента главного тренера.
Накануне «Уфа» отправила в отставку Дениса Попова, который проработал в команде всего два месяца.
После 15 туров «Уфа» занимает в таблице Первой лиги 14-е место.
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