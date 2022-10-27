«Уфу» возглавил бывший помощник Евсеева Халимбеков

«Уфа» объявила о назначении Арслана Халимбекова новым главным тренером.

Ранее 55-летний специалист уже работал в башкирском клубе старшим тренером в штабе с 2019 по 2020 год.

Последним местом работы Халимбекова был «Шахтер» из Караганды, где он трудился на должности ассистента главного тренера.

Накануне «Уфа» отправила в отставку Дениса Попова, который проработал в команде всего два месяца.

После 15 туров «Уфа» занимает в таблице лиги 14-е место.