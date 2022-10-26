Денису Попову грозит отставка с поста тренера «Уфы». Клуб идет 14-м в Первой лиге

сегодня могут уволить с поста главного тренера «Уфы».

43-летний специалист вызван к полудню в клуб — вероятно, гендиректор планирует объявить о его увольнении, сообщает «РБ Спорт».

При этом группа лидеров-игроков команды, по данным источника, выступает за продолжение работы с Поповым и намерена отстоять тренера.

У Газизова есть вопросы по результату, у футболистов — по ситуации с селекцией и обстановкой вокруг «Уфы», когда периодически появляется информация о возможном закрытии клуба, и это нервирует игроков.

После 15 туров «Уфа» занимает в таблице лиги 14-е место.