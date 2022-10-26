«Уфу» возглавит бывший помощник Евсеева Халимбеков

«Уфа» определилась с кандидатурой нового главного тренера.

Сегодня клуб из столицы Башкортостана отправил в отставку Дениса Попова, который проработал в команде всего два месяца.

«Уфу» возглавит Арслан Халимбеков. Ожидается, что с ним будет подписан контракт до конца сезона.

Халимбеков имеет опыт работы в России в роли ассистента главного тренера. В разное время он был помощником , , (в том числе в «Уфе»).

Последним местом работы Халимбекова был карагандинский «Шахтер».