«Уфу» возглавит бывший помощник Евсеева Халимбеков
«Уфа» определилась с кандидатурой нового главного тренера.
Сегодня клуб из столицы Башкортостана отправил в отставку Дениса Попова, который проработал в команде всего два месяца.
«Уфу» возглавит Арслан Халимбеков. Ожидается, что с ним будет подписан контракт до конца сезона.
Халимбеков имеет опыт работы в России в роли ассистента главного тренера. В разное время он был помощником Гаджи Гаджиева, Магомеда Адиева, Вадима Евсеева (в том числе в «Уфе»).
Последним местом работы Халимбекова был карагандинский «Шахтер».
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