«Уфу» возглавит бывший помощник Евсеева Халимбеков

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«Уфа» определилась с кандидатурой нового главного тренера.

Сегодня клуб из столицы Башкортостана отправил в отставку Дениса Попова, который проработал в команде всего два месяца.

«Уфу» возглавит Арслан Халимбеков. Ожидается, что с ним будет подписан контракт до конца сезона.

Халимбеков имеет опыт работы в России в роли ассистента главного тренера. В разное время он был помощником Гаджи Гаджиева, Магомеда Адиева, Вадима Евсеева (в том числе в «Уфе»).

Последним местом работы Халимбекова был карагандинский «Шахтер».

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