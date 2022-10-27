Конте об отмененном голе «Тоттенхэма» на 96-й: «ВАР наносит огромный вред. Не понимаю этих офсайдных линий»
Главный тренер «Тоттенхэма» недоволен судейством в матче со «Спортингом» (1:1) в ЛЧ.
«Шпоры» забили второй гол на 96-й минуте, но он был отменен после видеоповтора.
«Думаю, мяч был перед Кейном, а гол – это гол. Я не понимаю этих [офсайдных] линий. Очень сложно комментировать это решение.
ВАР наносит огромный вред. Интересно, на стадионе другого большого клуба они [судьи] были бы готовы отменить такой гол? Я бы хотел это знать.
Много несправедливости. Мне не нравится такая ситуация. Ничего позитивного здесь нет», – сказал Антонио Конте.
Офсайд на 90+6 создал главную интригу ЛЧ. «Тоттенхэм» отметил выход в плей-офф – но вполне может вылететь
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