Конте об отмененном голе «Тоттенхэма» на 96-й: «ВАР наносит огромный вред. Не понимаю этих офсайдных линий»

Теги Спортинг Лига чемпионов УЕФА судьи Тоттенхэм Антонио Конте видеоповторы Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» недоволен судейством в матче со «Спортингом» (1:1) в ЛЧ.

«Шпоры» забили второй гол на 96-й минуте, но он был отменен после видеоповтора.

«Думаю, мяч был перед Кейном, а гол – это гол. Я не понимаю этих [офсайдных] линий. Очень сложно комментировать это решение. 

ВАР наносит огромный вред. Интересно, на стадионе другого большого клуба они [судьи] были бы готовы отменить такой гол? Я бы хотел это знать.

Много несправедливости. Мне не нравится такая ситуация. Ничего позитивного здесь нет», – сказал Антонио Конте.

Офсайд на 90+6 создал главную интригу ЛЧ. «Тоттенхэм» отметил выход в плей-офф – но вполне может вылететь

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