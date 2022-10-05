Антонио Конте: «Тоттенхэму» необходимо больше трансферных окон, чтобы выйти на хороший уровень. Нужно набраться терпения»
Антонио Конте высказался о необходимости новых трансферов в «Тоттенхэме».
Английская команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0) в матче Лиги чемпионов.
«В прошлом сезоне мы не играли в двух турнирах.
Теперь нужно идти шаг за шагом, набраться терпения и создать состав, чтобы играть в таком соревновании, как Лига чемпионов. Мы знаем об этом. В клубе понимают, что нужно время и терпение.
Нам нужно больше трансферных окон, чтобы выйти на хороший уровень. Мы знаем это.
В то же время мы хотим быть конкурентоспособными сейчас, стараться делать все возможное», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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