Антонио Конте: «Тоттенхэму» необходимо больше трансферных окон, чтобы выйти на хороший уровень. Нужно набраться терпения»

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Антонио Конте высказался о необходимости новых трансферов в «Тоттенхэме».

Английская команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы не играли в двух турнирах.

Теперь нужно идти шаг за шагом, набраться терпения и создать состав, чтобы играть в таком соревновании, как Лига чемпионов. Мы знаем об этом. В клубе понимают, что нужно время и терпение.

Нам нужно больше трансферных окон, чтобы выйти на хороший уровень. Мы знаем это.

В то же время мы хотим быть конкурентоспособными сейчас, стараться делать все возможное», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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