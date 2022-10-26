Пенальти «Барсы» в игре с «Баварией» отменен после ВАР. Левандовски упал, ударив по ноге де Лигта

Теги Бавария Барселона Ла Лига судьи Роберт Левандовски Энтони Тэйлор видеоповторы Маттейс де Лигт Футбол

«Барселона» в результате действий ВАР лишилась права пробить пенальти в игре с «Баварией».

На 44-й минуте матча Лиги чемпионов форвард каталонцев Роберт Левандовски упал в штрафной своей бывшей команды после контакта с защитником Маттейсом де Лигтом.

Сперва главный судья Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый, однако, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив видеоповтор, отменил свое решение из-за того, что именно поляк ударил по ноге нидерландского футболиста, после чего упал на газон.

Также Тэйлор отменил желтую карточку, показанную де Лигту.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные