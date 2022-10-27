Нагельсманн о 3:0 с «Барсой»: «Бавария» сделала весомую заявку. Победа в таком стиле придает много сил»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча с «Барселоной» (3:0) в чемпионов.

«Победа в таком стиле придает нам много сил. Не думаю, что «Барса» ожидала от нас такой смелости. Но выходя против «Барселоны», необходимо играть именно так. Мы забили два чудесных гола и в концовке добавили к ним третий.

Самозабвенно защищаясь, мы так и не позволили хозяевам попасть по нашим воротам. Сегодня команда сделала весомую заявку», – сказал .

Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд