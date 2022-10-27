Нагельсманн – первый тренер, обыгравший «Барселону» 4 раза в Лиге чемпионов
Юлиан Нагельсманн установил рекорд Лиги чемпионов по числу побед над «Барселоной».
«Бавария» под руководством 35-летнего тренера разгромила каталонский клуб на «Камп Ноу» (3:0) в 5-м туре группового раунда.
У немца, таким образом, четыре победы в четырех матчах над сине-гранатовыми в ЛЧ. Мюнхенцы ранее обыграли «Барсу» дома в этом сезоне, а также дважды в прошлом розыгрыше турнира.
Нагельсманн стал первым тренером, обыгравшим «Барселону» в Лиге чемпионов четыре раза. У ближайшего преследователя Жозе Моуринью три победы.
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