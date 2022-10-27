Тер Стеген о вылете «Барсы» из ЛЧ: «У нас болезненный период в этом турнире. Теперь нужно побороться в ЛЕ»
Марк-Андре тер Стеген высказался после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.
Каталонский клуб в 5-м туре группового этапа проиграл дома «Баварии» (0:3).
«Сейчас у нас глобально болезненный период в Лиге чемпионов. Этот турнир был одной из наших основных целей, но теперь мы должны думать о том, что ждет нас дальше.
Конечно, у нас присутствует самокритика. Это необходимо. Мы первые, кто хочет прибавлять и добиваться успеха.
Но нужно двигаться дальше. Необходимо сконцентрироваться на Ла Лиге, вернуть положительные эмоции.
Теперь мы должны побороться в Лиге Европы. Самое главное, чтобы это поражение на нас никак не отразилось», – сказал вратарь каталонцев.
Комментарии