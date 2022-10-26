«Барселона» проиграла 5 из 7 домашних матчей с «Баварией»

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«Барселона» в очередной раз потерпела домашнее поражение от «Баварии».

В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов каталонский клуб проиграл на «Камп Ноу» со счетом 0:3.

В общей сложности «Барса» принимала мюнхенцев в официальных матчах семь раз. Сегодняшнее поражение для сине-гранатовых стало пятым, еще два матча каталонцы выиграли.

Ранее «Бавария» трижды побеждала на «Камп Ноу» в рамках ЛЧ (3:0, 3:0, 2:1) и один раз – в Кубке УЕФА (2:1).

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