«Барселона» проиграла 5 из 7 домашних матчей с «Баварией»

в очередной раз потерпела домашнее поражение от «Баварии».

В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов каталонский клуб проиграл на со счетом 0:3.

В общей сложности «Барса» принимала мюнхенцев в официальных матчах семь раз. Сегодняшнее поражение для сине-гранатовых стало пятым, еще два матча каталонцы выиграли.

Ранее трижды побеждала на «Камп Ноу» в рамках ЛЧ (3:0, 3:0, 2:1) и один раз – в Кубке УЕФА (2:1).