Незабитый на 99-й минуте пенальти и вылет из ЛЧ: смотрите видеообзор матча «Атлетико» – «Байер»
Смотрите видеообзор матча «Атлетико» – «Байер».
«Атлетико» сыграл вничью с «Байером» (2:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и не вышел в плей-офф турнира.
За гостей забили Мусса Диаби и Каллум Хадсон-Одои, за хозяев – Янник Феррейра Карраско и Родриго де Пауль.
Уже после финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота «Байера». Удар Карраско с одиннадцатиметровой отметки парировал вратарь Лукаш Градецки. После чего футболисты «Атлетико», пытаясь добить мяч в ворота, сперва попали в перекладину, а затем – в Карраско.
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