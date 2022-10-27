Незабитый на 99-й минуте пенальти и вылет из ЛЧ: смотрите видеообзор матча «Атлетико» – «Байер»

Смотрите видеообзор матча «Атлетико» – «Байер».

«Атлетико» сыграл вничью с (2:2) в 5-м туре группового этапа чемпионов и не вышел в плей-офф турнира.

За гостей забили Мусса Диаби и , за хозяев – и Родриго де Пауль.

Уже после финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота «Байера». Удар Карраско с одиннадцатиметровой отметки парировал вратарь Лукаш Градецки. После чего футболисты , пытаясь добить мяч в ворота, сперва попали в перекладину, а затем – в Карраско.