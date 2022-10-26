Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 4 матча подряд – впервые в карьере. У него 5+2 на этом отрезке

Форвард «Баварии» -Мотинг проводит свой самый результативный отрезок.

Игрок сборной Камеруна поразил ворота «Барселоны» (2:0, второй тайм) в чемпионов.

За последние четыре игры нападающий забил пять голов и отдал два результативных паса. Он отличился в каждой из этих четырех встреч – впервые в карьере.

Подробно со статистикой Шупо-Мотинга можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Бавария». 0:2 – забили Мане и Шупо-Мотинг. Онлайн-трансляция