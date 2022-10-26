Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 4 матча подряд – впервые в карьере. У него 5+2 на этом отрезке
Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг проводит свой самый результативный отрезок.
Игрок сборной Камеруна поразил ворота «Барселоны» (2:0, второй тайм) в Лиге чемпионов.
За последние четыре игры нападающий забил пять голов и отдал два результативных паса. Он отличился в каждой из этих четырех встреч – впервые в карьере.
Подробно со статистикой Шупо-Мотинга можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Бавария». 0:2 – забили Мане и Шупо-Мотинг. Онлайн-трансляция
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