Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Чуда не произошло. «Бавария» играла спокойно и расслабленно, это лучший клуб Европы»

отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Чуда не произошло, но сегодня в тяжелейшем матче нас поддерживали лучшие болельщики мира. Мы должны двигаться дальше, мы продолжаем борьбу в Ла Лиге. Мы должны показать, что наша команда способна прибавлять.

– лучшая команда Европы. Очень сильная и сплоченная. Они играли расслабленно и спокойно.

Нам было очень тяжело, просмотр матча «Интера» с [«Викторией»] был для нас словно пыткой.

Ла Лига очень важна для нас, мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на чемпионате и других турнирах», – сказал президент «Барселоны».