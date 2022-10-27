Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Чуда не произошло. «Бавария» играла спокойно и расслабленно, это лучший клуб Европы»
Жоан Лапорта отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.
«Чуда не произошло, но сегодня в тяжелейшем матче нас поддерживали лучшие болельщики мира. Мы должны двигаться дальше, мы продолжаем борьбу в Ла Лиге. Мы должны показать, что наша команда способна прибавлять.
«Бавария» – лучшая команда Европы. Очень сильная и сплоченная. Они играли расслабленно и спокойно.
Нам было очень тяжело, просмотр матча «Интера» с [«Викторией»] был для нас словно пыткой.
Ла Лига очень важна для нас, мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на чемпионате и других турнирах», – сказал президент «Барселоны».
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