У «Барселоны» нет голов в 5 из 7 матчей Лиги чемпионов при Хави

«Барселона» не забила ни одного гола в 5 матчах при .

Сегодня каталонцы потерпели поражение от «Баварии» в домашнем матче 5-го тура групповой стадии турнира (0:3). Это была седьмая игра «блауграны» под руководством Хави в рамках Лиги чемпионов.

Забитыми голами игроки «Барсы» отличились лишь в двух из этих семи матчей – против «Виктории» Пльзень (5:1) и «Интера» (3:3).

В остальных матчах не забила ни одного мяча – в предыдущем розыгрыше она проиграла «Баварии» (0:3) и сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0), а в нынешнем сезоне потерпела поражения от «Баварии» (0:2 и 0:3) и «Интера» (0:1).

Следующий матч в рамках ЛЧ каталонцы проведут 1 ноября – против «Виктории».