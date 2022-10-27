«Барса» не пробила в створ в матче ЛЧ 3-й раз в истории, все – за последние 13 месяцев. Три поражения по 0:3 от «Баварии» и «Бенфики»

не пробила в створ ворот соперника в матче в 3-й раз в истории.

Сегодня каталонцы потерпели поражение от «Баварии» в домашнем матче 5-м тура группового этапа (0:3). По ходу этой игры хозяева нанесли 10 ударов: 3 – мимо ворот, еще 7 были заблокированы.

Все три матча, в которых игроки «Барселоны» ни разу не пробили в створ ворот в этом турнире, прошли за последние 13 месяцев – это игры с «Бенфикой» (29 сентября 2021 года, поражение 0:3) и два матча с «Баварией» (0:3 14 сентября 2021-го и 0:3 26 октября 2022-го).

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов «Барса» проведет 1 ноября – против «Виктории» Пльзень.