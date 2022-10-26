«Бавария» забила 21 гол тер Стегену в 7 матчах с «Барсой»
«Бавария» забивает Марк-Андре тер Стегену в среднем 3 гола за матч.
Мюнхенская команда ведет у «Барселоны» со счетом 2:0 после первого тайма матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Тер Стеген проводит седьмой матч против «Баварии» в качестве вратаря «Барселоны».
Сегодня «Бавария» забила 20-й и 21-й голы в ворота немецкого голкипера. Отличились Садьо Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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