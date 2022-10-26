«Бавария» забила 21 гол тер Стегену в 7 матчах с «Барсой»

забивает Марк-Андре тер Стегену в среднем 3 гола за матч.

Мюнхенская команда ведет у «Барселоны» со счетом 2:0 после первого тайма матча 5-го тура группового этапа .

Тер Стеген проводит седьмой матч против «Баварии» в качестве вратаря «Барселоны».

Сегодня «Бавария» забила 20-й и 21-й голы в ворота немецкого голкипера. Отличились Садьо Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.