«Бавария» забила 21 гол тер Стегену в 7 матчах с «Барсой»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Бавария» забивает Марк-Андре тер Стегену в среднем 3 гола за матч.  

Мюнхенская команда ведет у «Барселоны» со счетом 2:0 после первого тайма матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тер Стеген проводит седьмой матч против «Баварии» в качестве вратаря «Барселоны».

Сегодня «Бавария» забила 20-й и 21-й голы в ворота немецкого голкипера. Отличились Садьо Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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