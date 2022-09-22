Сетьен на вопрос об отношениях с Месси: «Предпочел бы не говорить о нем. У нас были неприятные ситуации»

Экс-тренер «Барселоны» не захотел говорить о .

Сегодня на канале Movistar Plus выйдет фильм о тренере, который называется Informe+ I Habla Setién. В нем есть интервью с Сетьеном о времени, которое он провел в «Барселоне».

Канал опубликовал отрывок из разговора, где интервьюер задает Сетьену вопрос об отношениях с аргентинцем. На него тренер ответил: «Я предпочел бы не говорить о Месси. Да, действительно, между нами были неприятные ситуации».

Сетьен возглавлял «Барселону» с января по август 2020 года.

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