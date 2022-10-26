Только Диего и Джованни Симеоне забили по 4 гола в первых 4 матчах ЛЧ среди аргентинцев

повторил достижение своего отца.

Нападающий «Наполи» забил 4 гола в первых четырех матчах в .

Сегодня он сделал дубль в игре против в 5-м туре группового этапа (2:0, второй тайм). До этого Симеоне забил по одному голу в ворота «Аякса» (6:1) и «Ливерпуля» (4:1).

Джованни стал вторым аргентинским игроком, сумевшим забить 4 мяча в первых 4 матчах Лиги чемпионов. Первым был его отец Диего, сейчас тренирующий мадридский «Атлетико».

Симеоне перешел в из «Вероны» летом этого года. С подробной статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Рейнджерс».