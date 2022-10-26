У «Барселоны» 0 ударов в створ ворот «Баварии» к перерыву, у мюнхенцев – 4

не нанесла ни одного точного удара по воротам «Баварии» в 1-м тайме.

Сине-гранатовые проигрывают мюнхенской команде в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2, перерыв).

Команда Хави всего раз пробила по воротам и при этом ни разу не попала в створ. У «Баварии» шесть ударов, четыре из которых оказались точными.

При этом у «Барселоны» преимущество по владению мячом – 54% на 46%.

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