«Брюгге» впервые проиграл в этой ЛЧ – дома «Порту» (0:4). Бельгийцы уже вышли в плей-офф, португальцы тоже выйдут, если «Атлетико» не выиграет сегодня

«Брюгге» потерпел первое поражение в сезоне чемпионов.

Бельгийский клуб на своем поле проиграл в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 0:4. После этого матча продолжает лидировать в группе B, на его счету 10 очков. «Порту», набравший 9 баллов, занимает второе место.

Бельгийцы обеспечили себе попадание в плей-офф еще после прошлого тура. Сегодняшняя победа может гарантировать выход в плей-офф португальцам – в том случае, если «Атлетико», занимающий 3-е место в группе с 4 баллами, не обыграет «Байер».

Матч – «Байер» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.