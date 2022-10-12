Миньоле отразил все 9 ударов в игре с «Атлетико»: «История «Брюгге» в ЛЧ не завершена. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти»

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Симон Миньоле великолепно проявил себя в матче Лиги чемпионов против «Атлетико».

Вратарь «Брюгге» не пропустил ни одного мяча и отразил все 9 ударов в створ своих ворот.

Ничья 0:0 в этом матче позволила бельгийскому клубу впервые в истории выйти в раунд плей-офф турнира.

«Мечта! Мы боролись до самого конца и сделали это. В прошлые годы у нас не совсем получалось, но мы чувствовали, что этот сезон будет другим – и сейчас вышли в плей-офф. Наша история еще не завершена: посмотрим, как далеко мы сможем зайти.

Я рад, что смог снова сыграть важную роль для своей команды. Я не думал о том, чтобы сыграть на ноль. Это приятный бонус, безусловно», – сказал Миньоле.

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