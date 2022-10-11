считает, что должен переживать, что не перешел в год назад.

Летом 2021 года «горожане» хотели приобрести англичанина, однако «Тоттенхэм» не отпустил форварда. В минувшее межсезонье «Сити» подписал Эрлинга Холанда из .

«На месте «Сити» я бы до подписания Холанда попытался подписать Кейна. Он бомбардир, убийца штрафной, хладнокровный насколько это возможно.

Думаю, он был бы великолепен в «Сити». На его месте сейчас меня бы тошнило прямо себе в рот и я бы пытался не проглотить это, глядя на игру Холанда. Потому что я бы думал, что мог бы быть на его месте.

Помог бы Кейн «Сити» выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне? С ним они бы были ближе к победе.

Тогда Кейн мог сказать, что ничто не сможет дискредитировать его достижения в . Это его дом, родное место, но никто бы не возмущался, если бы он ушел в «Сити», – сказал бывший защитник .