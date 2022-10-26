Гендиректор «Милана» о завышенных зарплатах игроков в прошлом: «Таких контрактов было слишком много – например, у Бонуччи. Доннарумме дали огромный контракт»

рассказал, что «Милан» переплачивал многим игрокам.

«Таких контрактов было много, даже слишком много, чтобы перечислить все – например, у таких дорогих игроков, как Бонуччи. Был , отличный вратарь, но ему дали огромный контракт, чтобы сохранить его.

Пройдитесь по составу и увидите, что контракты не соответствовали уровню игры. Было, наверное, 10 игроков, которые попадали в эту категорию. А игрокам трудно уйти, когда им переплачивают.

На самом деле мы только подходим к тому, чтобы избавиться от последних таких контрактов, чтобы сделать расходы на заработную плату более эффективными. Но когда вы в состоянии продать этих игроков, вам нужен кто-то, кто будет играть. Единственный способ пригласить новых игроков – это тратить деньги, и вопрос в том, как потратить их эффективно и действенно», – сказал генеральный директор .