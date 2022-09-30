Нкунку прошел часть медосмотра для «Челси» в конце августа. Трансфер состоится летом 2023-го

Кристофер Нкунку, вероятно, перейдет в «Челси» из «РБ Лейпциг» следующим летом.

24-летний оттянутый нападающий в конце августа прошел часть медосмотра для «Челси» перед трансфером, который будет осуществлен летом 2023 года, пишет Bild.

Нкунку прошел кардиологическое обследование во Франкфурте под контролем со стороны врачей лондонского клуба. Также на медосмотре присутствовал ортопед «Челси».

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу подтверждает эти сведения.

Ранее появилась информация о том, что «Челси» согласовал условия контракта с игроком сборной Франции.

В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 млн евро.

В этом сезоне Кристофер забил 6 голов в 11 матчах за «РБ Лейпциг». Его полная статистика доступна здесь.