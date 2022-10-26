Рубен Диаш: «Иногда кажется, что матчи в ЛЧ легче, чем в АПЛ»

заявил, что играть в АПЛ тяжелее, чем в .

«Главное отличие от чемпионата Португалии – в уровне. Каждые несколько дней у тебя сложная игра. В Португалии тоже есть большие матчи, но только не так часто.

Если честно, иногда матчи в Лиге чемпионов кажутся более легкими, чем игры в АПЛ. В Премьер-лиге ты в каждом матче играешь против лучших. Это здорово, если ты амбициозный игрок. Если ты приходишь сюда и пытаешься спрятаться, то так не пойдет. Но если ты приходишь сюда с целью стать великим и чего-то добиться на индивидуальном и клубном уровне, то тогда ты попал в правильное время», – сказал защитник .