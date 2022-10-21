Пеп о том, что «Сити» не играл в мидуик: «Первое преимущество за 7 лет? У команд без еврокубков 6 лет преимущество»

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Пеп Гвардиола не считает, что у «Манчестер Сити» есть преимущество из-за календаря АПЛ.

«Горожане» не проводили матч в середине недели, как другие клубы, поскольку матч «Сити» против «Арсенала» был перенесен на неопределенную дату из-за графика «канониров» в Лиге Европы.

– Есть ли у команды преимущество из-за того, что вы не играли в середине этой недели?

– Первый раз преимущество за семь лет? Это не проблема. Мы привыкли играть до самых последних этапов соревнований.

В последние шесть лет команды, которые не играют в еврокубках, имеют преимущество. Самое главное – быть готовым психологически, восстанавливаться и готовиться к матчу, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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