Глава Ла Лиги призвал к санкциям против «ПСЖ»: «10 млн евро – это как чашка кофе для них. Они ломают экосистему футбола»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал наказать «ПСЖ» за нарушение финансовых правил.
«Нужно прямо сейчас ввести санкции против «ПСЖ». Для «ПСЖ» и его президента Нассера Аль-Хелайфи 10 млн евро – это как чашка кофе. Поэтому санкции против них должны быть направлены на сдерживание и затрагивать спортивную сторону», – заявил Тебас.
Как подсчитал президент Ла Лиги, за последние 6-7 сезонов потери «ПСЖ» составили около 1 млрд евро.
«ПСЖ» ломает экосистему футбола. Как конкурировать с клубом, у которого потери в размере 1 млрд евро? Это сложно», – сказал Тебас в интервью L’Équipe.
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