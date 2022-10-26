Глава Ла Лиги призвал к санкциям против «ПСЖ»: «10 млн евро – это как чашка кофе для них. Они ломают экосистему футбола»

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал наказать «ПСЖ» за нарушение финансовых правил.

«Нужно прямо сейчас ввести санкции против «ПСЖ». Для «ПСЖ» и его президента Нассера Аль-Хелайфи 10 млн евро – это как чашка кофе. Поэтому санкции против них должны быть направлены на сдерживание и затрагивать спортивную сторону», – заявил Тебас.

Как подсчитал президент Ла Лиги, за последние 6-7 сезонов потери «ПСЖ» составили около 1 млрд евро.

«ПСЖ» ломает экосистему футбола. Как конкурировать с клубом, у которого потери в размере 1 млрд евро? Это сложно», – сказал Тебас в интервью L’Équipe.

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