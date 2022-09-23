Президент намекнул на «Барселону», говоря о долгах и вливании капитала.

Глава Ассоциации европейских клубов также остался доволен новыми правилами финансового фэйр-плей.

«Новые правила финансовой устойчивости – это позитивное событие. Правила контролируют затраты и расходы. Они поощряют инвестиции и новых инвесторов. Они помогут обеспечить устойчивость футбола в будущем.

Мы должны быть осторожны с уровнем долга, потому что вливание капитала магическим способом не является устойчивым способом движения вперед. Мы должны думать о долгосрочной, а не краткосрочной перспективе», – сказал Аль-Хелайфи.

Президент Ла Лиги отреагировал на слова главы «ПСЖ».

«Нет никакой магии. продала часть своих активов, чтобы покрыть убытки, а «ПСЖ», напротив, «открывает газ». Для устойчивого футбола первое, что нужно сделать, – заплатить то, что причитается. Верно?» – написал Тебас в твиттере.