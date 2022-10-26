Реал Мадрид – Жирона 30.10.2022 Ла Лига прогноз на футбольный матч

Новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема 30 октября проведет свой первый матч в Ла Лиге в статусе обладателя этого приза: соперником мадридского «Реала» станет скромная «Жирона». В принципе, если вспомнить, что мадридцы идут на 1-м месте, а «Жирона» болтается на 18-м (это уже зона вылета), то задаёшься только одним вопросом: сколько пропустит «Жирона»? Но давайте подойдем и к этой игре серьезно, ведь расхлябанность порой била «Реал» ещё при Роналду (вспомните «Алькоркон», который вышиб однажды мадридцев из Кубка Испании).

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Рекомендуемая ставка: тотал матча больше 3.5 (кэф 2.06) или индивидуальный тотал «Реала» больше 3.5 (кэф 3.0).

Реал Мадрид

Все мы знаем, кто является главным героем футбольной хроники минувшей недели. Многие отшучивались, думая, что опять в обход всех правил Золотой мяч получит кто-то из дуэта Роналду-Месси (прошлогоднее голосование не дает всем покоя до сих пор), однако все было расставлено по своим местам на церемонии. Карим Бензема заслуженно выиграл этот ценнейший приз, опередив шедшего вторым Садио Мане с огромным отрывом. Полностью заслуженная победа, особенно за счет феерического выступления в Лиге чемпионов розыгрыша 2021/2022! Теперь ему нужно просто продолжать в том же духе: на носу Катар и необходимость защищать титул лучшей сборной мира, завоеванный четыре года назад.

Пока мы пишем эти строки, уже известно, что отгремела лигочемпионская игра против «Лейпцига», в которой мадридцам вообще ничего не нужно было (они уже в плей-офф). Настолько ничего не нужно, что они впервые в сезоне (!) проиграли со счетом 2:3, пропустив первые два гола в первые 20 минут. Возможно, что «Лейпциг» действительно хотел больше мадридцев выиграть эту встречу. И он, кстати, благодаря победе сохранит в последнем туре шансы вырваться в плей-офф: ему достаточно и ничьи против «Шахтера».

Пусть это послужит уроком для «королевского клуба», чтобы он не расслаблялся. В 11-м туре Ла Лиги «Реал» взял верх над «Севильей» со счетом 3:1: именно тогда перед стартовым свистком Бензема получил торжественно свой заслуженный приз. Сам он не участвовал ни в лигочемпионской игре, ни в том матче против «Севильи». Теперь команде Карло Анчелотти предстоит играть снова против «Жироны»… и точно не в экономном режиме. Дело еще и в том, что на три очка от них отстает «Барселона», которая вроде нашла свою игру при Хави.

Жирона

Этот клуб, возможно, кому-то может быть знаком лучше, чем рядовым болельщикам. Но он играет сейчас в Ла Лиге и идет на 18-м месте турнирной таблицы. А зона вылета как раз с него и начинается, а в активе у нее только 9 очков. Впрочем, на одно очко ее опережают сразу четыре команды (в том числе и хромающая на обе ноги «Севилья»), а это значит, что шансы покинуть опасную зону есть.

Немножко пояснений. Руководит этим клубом футболист и футбольный тренер по имени Мичел. Не путайте его с тем Мичелом, который играл долгие годы в мадридском «Реале» и тренировал «Севилью». Да и не путайте с Мичелом Сальгадо, также легендарным игроком «Реала» – Мичел из «Жироны» играл почти всю карьеру за клуб «Райо Вальекано», а после карьеры пару сезонов работал его главным тренером.

В активе «Жироны» всего две победы: над «Хетафе» 3:1 (см. фото выше) и над «Вальядолидом» 2:1. Также она сыграла трижды вничью, причем в минувшей игре 11-го тура против «Осасуны» состоялась третья ничья со счетом 1:1. Тогда счет сравнял «голом в раздевалку» Давид Лопес. Плюс «Жироне» не занимать воли: в 10-м туре она проиграла «Альмерии» 2:3, хотя при счете 0:3 во втором тайме забила дважды: Кристиан Стуани забил гол с пенальти, хотя несколькими минутами ранее он же запорол пенальти. Возможно, что им просто не хватает везения, но в следующем туре им точно понадобился бы скорее игровой опыт, нежели везение.

Статистика

Итак, рассмотрим статистические данные по пяти предыдущим встречам каждого из клубов. И начнем, по традиции, с мадридского «Реала». Здесь мы обязательно будем указывать, в каком турнире проходил матч.

11 октября. Лига чемпионов. Шахтер 1:1 Реал .

. 16 октября. Ла Лига. Реал 3:1 Барселона.

3:1 Барселона. 19 октября. Ла Лига. Эльче 0:3 Реал .

. 22 октября. Ла Лига. Реал 3:1 Севилья.

3:1 Севилья. 25 октября. Лига чемпионов. РБ Лейпциг 3:2 Реал.

Как и в биатлоне, смазанный последний выстрел разрушает всю картину игры. Это первое поражение в сезоне у мадридцев вообще. А вот ничейные результаты были и прежде… Теперь пройдемся по игрокам в отдельности.

Не будучи обладателем Золотого мяча, Федерико Вальверде является лидером клуба среди бомбардиров: 6 мячей. В общем зачете Ла Лиги он на 4-м месте, делит его с Яго Аспасом из «Сельты». До Роберта Левандовского ему еще 6 мячей. У Карима Бенземы и Жуниора по 5 голов, у Родриго 4 гола.

является лидером клуба среди бомбардиров: 6 мячей. В общем зачете Ла Лиги он на 4-м месте, делит его с из «Сельты». До ему еще 6 мячей. У и по 5 голов, у 4 гола. В Лиге чемпионов Жуниор забил трижды (в том числе «Лейпцигу» в том неудачном матче), дважды отличился Родриго (пенальти тому же «Лейпцигу»). И еще пять человек по одному голу забили. Бенземы среди них, кстати, нет.

Что касается статистики голевых передач, то Родриго сделал 4 голевые передачи, за счет чего по системе «гол+пас» он набирает условные 8 очков и сравнивается с Жуниором, у которого 3 голевые передачи (вдобавок к 5 голам). Вальверде отдал одну голевую (7 очков), Бензема также один раз становился ассистентом (6 очков). По 4 очка у Давида Алабы (1+3) и Луки Модрича (2+2). Что ж, вполне результативные выступления.

(1+3) и (2+2). Что ж, вполне результативные выступления. По игровому времени в Ла Лиге лидирует Жуниор: 11 матчей, 961 минута на поле. Сыгравшие столько же матчей Алаба (897 минут) и Вальверде (842 минуты) следуют за Жуниором. Меньше всего у Мариано Диаса (5 минут в двух встречах). У Марко Асенсио 7 матчей и 60 минут, а у Эдена Азара 3 игры и 98 минут. Тут, как говорится, no comments

(5 минут в двух встречах). У 7 матчей и 60 минут, а у 3 игры и 98 минут. Тут, как говорится, no comments 7 раз на поле в Ла Лиге выходил Тибо Куртуа, пропустивший 7 мячей, 4 раза выходил Андрей Лунин (два пропущенных). А вот в Лиге чемпионов результаты такие: минус три гола у Куртуа и минус два у Лунина. К слову, Куртуа сказал, что на игру против «Лейпцига» его команда вообще вышла сонной, даже не подготовившись нормальным образом.

Винисиус доказывает делами, что не уступает ни в чем по ценности Бензема. Да и в плане голевой мощи он превосходит его пока что в этом сезоне. Что ж, посмотрим, хватит ли ему сил помочь Бразилии в Катаре.

И давайте взглянем на «Жирону». Естественно, никаких еврокубков для нее не проводится, поэтому все матчи в данном списке – это Ла Лига.

2 октября. Жирона 3:5 Реал Сосьедад

3:5 Реал Сосьедад 8 октября. Атлетико 2:1 Жирона .

. 15 октября. Жирона 1:1 Кадис.

1:1 Кадис. 20 октября. Альмерия 3:2 Жирона .

. 23 октября. Жирона 1:1 Осасуна.

Побед нет на горизонте, есть только две ничьи. Но клуб не уходил без забитых голов ни разу в этих встречах. А первая в данном списке и вовсе наверняка потрясла любителей крупных тоталов. Итак, давайте обратимся к статистике, тем более что упомянутый выше Кристиан Стуани там точно есть.

По 3 гола в активе Кристиана Стуани и Родриго Рикельме . К слову, и тот, и другой забивали «Альмерии» в том самом матче (2:3). Валентин Кастельянос и Арнау Мартинес в сезоне забили дважды, еще четыре человека забили по одному голу.

и . К слову, и тот, и другой забивали «Альмерии» в том самом матче (2:3). и в сезоне забили дважды, еще четыре человека забили по одному голу. Три человека сделали по две голевые передачи. Это Алеиш Гарсия , Мигель Гутьеррес и Янхель Эррера . Еще у четверых по одной голевой передаче.

, и . Еще у четверых по одной голевой передаче. Четыре человека отыграли все 11 матчей в Ла Лиге, а больше всего времени провел Сантьяго Буэно (все 990 минут). На втором месте идет Алеиш Гарсия с 977 минутами. У Кастельяноса 914 минут, у Гутьерреса 765 минут.

(все 990 минут). На втором месте идет Алеиш Гарсия с 977 минутами. У Кастельяноса 914 минут, у Гутьерреса 765 минут. Причины того, что в 10 играх голкипер Хуан Карлос пропустил аж 18 мячей, стоит искать не только в обороне… Неудивительно, что его сменил Пауло Гассанига в игре против «Осасуны» в предыдущем туре, да и то пропустил.

Итак, более чем скромные результаты, очень скромные показатели… есть желание, но нет возможностей, как говорил известный киногерой. Что же сможет сделать «Жирона»?

Прогноз

Коэффициенты для данного прогноза нам предоставляет Лига Ставок. Итак, с учетом того, какая страшная пропасть между двумя клубами в очковом плане и в игровом, на «Жирону» дается кэф 12.0, и на этом разговор про исходы можно закончить. Это все-таки не «Лейпциг», не «Шахтер» и не «Селтик», чтобы попытаться попортить кровь Анчелотти и компании.

В плане тотала выгодным может быть предложение либо на тотал больше 3.0 (кэф 1.63), либо на тотал меньше 3.5 (кэф 1.74), либо даже на тотал больше 3.5 (кэф 2.06). Пробить тотал больше 2.5 в играх «Жироны» удавалось всего трижды из пяти минувших матчей, зато один раз в игре против клуба «Реал Сосьедад» тотал оказался и вовсе неприличным (хоккейный счет 3:5). Впрочем, в матчах «Реала» этот тотал пробивался четыре раза (кроме ничьи с «Шахтером»). А если добавить разницу в классе, то почему бы и не пробить? В плане форы можно зарядить еще и на фору (-1.5) в пользу «Реала» с кэфом 1.59 или даже (-2.0) с кэфом 1.94. Оторваться по полной программе вполне возможно, да и давненько «Реал» не пробивал свой индивидуальный тотал больше 3.5 (на это дается кэф 3.0).

То, что «Жирона» уедет с пустыми руками из Мадрида, не обсуждается почти никем. Равно как и то, что «Реал» накидает ей голов. Сейчас фанаты мадридцев больше задаются вопросом, перегонит ли Бензема Винисиуса в голевой гонке в этом сезоне. Пока что Винисиус на капельку впереди, но у обладателя Золотого мяча был отпуск по случаю вручения приза…

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Где смотреть матч Реал – Жирона