Где смотреть Реал Мадрид – Жирона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 30 октября

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В воскресенье, 30 октября, сыграют Реал Мадрид и Жирона в 12 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

Реал Мадрид: все новости

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Прогноз на матч Реал – Жирона

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