Куртуа о 2:3 с «Лейпцигом»: «Реал» не был в игре – вратарю это сразу видно. Выйдя со скамейки, нужно отдаваться на 100%»

Вратарь остался крайне недоволен игрой команды в матче с .

Вчера мадридский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в 5-м туре группового этапа .

«Мы вышли на поле сонными, нам не хватало интенсивности и агрессии, и мы поплатились за это. Тренер предупреждал нас, но мы все равно неправильно подошли к игре. Два угловых подряд – если у ваших ворот угловой, то нельзя получать второй сразу же. Сегодня было очень много неточных передач и ошибок при владении. Плохой матч. А потом они забили третий и убили игру на последних минутах.

Когда ты вратарь, то сразу видишь это. Было видно, что мы не в игре, это заметно по каждому единоборству. Мы проиграли много единоборств, и дело в нехватке интенсивности. Нужно было проснуться. У всех бывают плохие дни – мы сыграли много матчей за короткий отрезок, но мы не имеем права играть без интенсивности. Если вы не можете сделать больше, выходя на замену... Нужно отдаваться на 100%. Эта команда опасна на стандартах.

Все закончилось тем, что они опустились в низкий блок и контратаковали. Если бы мы действовали точнее, то могли бы вернуться в игру, но этого не случилось. А потом мы пропустили необязательный гол – в том эпизоде плохо сыграла оборона», – сказал Куртуа.

«Реал» пропустил дважды за 18 минут матча с «Лейпцигом». Столько ему не забивали с апреля