Николай Писарев: «Когда Кокорину было 20 лет, мне казалось, что он одного уровня с Сане и Гнабри»

считал игроком уровня Лероя Сане и Сержа Гнабри.

– Одним из главных талантов, с кем вы работали в молодежке, был Кокорин. Почему он не стал звездой?

– Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри [которые тогда играли в молодежке Германии]. По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом. И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели. Если бы в 20-22 года у них был тот ум, который есть сейчас, тогда бы все сложилось иначе.

– Хорват Дуймович говорил, что в «Динамо» Кокорин и Смолов были «не совсем профессионалами». Замечали это в молодежке?

– Были моменты. Проводил беседы. Как они реагировали? Просили иногда прощения. Я – прощал. Думаю, поступал правильно. Мы ведь такими же были, вот в чем дело. Кто-то любил с книжкой посидеть, а у кого-то еще был танцевальный период. Но к нам находили подход.

Другой вопрос, что в сборной за 3-4 дня ты все равно не изменишь игрока. Ты можешь создать атмосферу, чтобы футболисты хотели приезжать, но не воспитывать их. Первостепенным все равно было влияние агентов, окружения.

Мы могли что-то посоветовать, но разве молодые люди слушают тех, кто им говорит: «Будьте аккуратнее»? Все равно предпочитают свой опыт прожить сами. Все говорят: «Давайте учиться на чужих ошибках», но такого в жизни не бывает, – сказал бывший тренер молодежной сборной России.