Степаненко допустил, что «Шахтер» выйдет в плей-офф ЛЧ: «Почему бы и нет? На старте никто и не думал, что мы способны так играть»
Тарас Степаненко оценил ничью «Шахтера» с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Игра для нас получилась тяжелой. «Селтик» играл очень хорошо, но мы были терпеливы, дождались своего шанса и забили. Могли бы забить и еще, но это хороший результат для нас.
У нас был шанс забить второй раз, но и у «Селтика» шансы тоже были, так что, думаю, ничья – справедливый итог. Нас он устроил больше, но обе команды наиграли на ничью».
О шансах на выход из группы
«Почему бы и нет? На старте никто и не думал, что мы способны так играть. Теперь у нас есть возможность продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Мы выиграли в первой игре с «Лейпцигом», так что будем бороться за победу и в последней», – сказал хавбек «Шахтера».
В этот промах даже сложно поверить: Сикан из «Шахтера» не забил в пустые, хотя ему никто не мешал
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