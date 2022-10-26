Степаненко допустил, что «Шахтер» выйдет в плей-офф ЛЧ: «Почему бы и нет? На старте никто и не думал, что мы способны так играть»

оценил ничью «Шахтера» с (1:1) в чемпионов.

«Игра для нас получилась тяжелой. «Селтик» играл очень хорошо, но мы были терпеливы, дождались своего шанса и забили. Могли бы забить и еще, но это хороший результат для нас.

У нас был шанс забить второй раз, но и у «Селтика» шансы тоже были, так что, думаю, ничья – справедливый итог. Нас он устроил больше, но обе команды наиграли на ничью».

О шансах на выход из группы

«Почему бы и нет? На старте никто и не думал, что мы способны так играть. Теперь у нас есть возможность продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Мы выиграли в первой игре с , так что будем бороться за победу и в последней», – сказал хавбек .

В этот промах даже сложно поверить: Сикан из «Шахтера» не забил в пустые, хотя ему никто не мешал