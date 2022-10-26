Тренер «Шахтера» Йовичевич: «Место в Лиге Европы мы уже забронировали – это важно для становления молодой команды»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:1) в Лиге чемпионов.

«Еще одно чудо для нашей молодой команды. Мы начинали этот проект три месяца назад. Мы уже чувствуем себя семьей и должны продолжать верить в успех.

Место в нами уже забронировано, что очень важно для команды с точки зрения ее становления, так как мы молоды и хотим становится сильнее».

О Мудрике «Он неудержим. В тот момент, когда думаешь, что готов его догнать, он становится взрывным и чересчур быстрым. Он превосходит оппонентов за счет своего дриблинга и действительно является игроком высшего уровня».

О матче с «Лейпцигом»

«Предстоит тяжелая игра. стал сильнее под руководством Розе, и сегодняшний результат [3:2 с «Реалом»] это подтверждает. Матч будет сложным, но мы верим в то, что способны сыграть хорошо на глазах у своих болельщиков, а они помогут нам поверить, что пройти дальше возможно», – сказал .

В этот промах даже сложно поверить: Сикан из «Шахтера» не забил в пустые, хотя ему никто не мешал