Рюдигер о 2:3 с «Лейпцигом»: «Реал» хотел обеспечить себе 1-е место, но проспал первые 15-20 минут»
Антонио Рюдигер оценил поражение «Реала» от «РБ Лейциг» (2:3) в Лиге чемпионов.
«Первые 15 или 20 минут мы немного проспали. Мы дважды пропустили после розыгрыша угловых, и после этого нам стало совсем нелегко, а наши соперники набрали обороты. Мы знали, что у них серьезная цель, а мы были не готовы обыгрывать их.
В конце концов, нам не нужно искать оправдания. Мы хотели победить и обеспечить себе первое место», – сказал защитник «Реала».
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