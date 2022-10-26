Рюдигер о 2:3 с «Лейпцигом»: «Реал» хотел обеспечить себе 1-е место, но проспал первые 15-20 минут»

оценил поражение «Реала» от «РБ Лейциг» (2:3) в чемпионов.

«Первые 15 или 20 минут мы немного проспали. Мы дважды пропустили после розыгрыша угловых, и после этого нам стало совсем нелегко, а наши соперники набрали обороты. Мы знали, что у них серьезная цель, а мы были не готовы обыгрывать их.

В конце концов, нам не нужно искать оправдания. Мы хотели победить и обеспечить себе первое место», – сказал защитник .