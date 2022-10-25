Массимилиано Аллегри: «Ювентус» еще не в ЛЕ. Было бы идеально выиграть у «Бенфики» с разницей в 2 гола»
Массимилиано Аллегри высказался о перспективах «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
После 4 туров группового этапа туринский клуб набрал 3 очка и занимает 3-е место в группе H. Сегодня «Юве» встретится с «Бенфикой».
«Мы еще не в Лиге Европы и еще не вылетели из Лиги чемпионов. Мы постараемся, чтобы у нас была возможность [остаться в ЛЧ]. Судьба «Бенфики» в ее руках, даже если она проиграет. Нам нужно сыграть так же, как в первом матче, в котором были длинные хорошие отрезки.
«Бенфика» – одна из четырех европейских команд, которые не проигрывают в чемпионате, наряду с «Наполи», «ПСЖ» и «Реалом». Кроме того, у них совершенно другой настрой перед своими болельщиками, и мы это знаем.
Мы должны сохранять интенсивность в течение длительного времени и быть сосредоточенными в обороне, зная, что «Бенфика» – качественная команда. Мы должны оставаться в игре, играть без спешки и как единое целое.
Первый матч был странным, мы даже неплохо начали второй тайм. [Сегодня] было бы идеально выиграть с разницей в два мяча», – сказал Аллегри.
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