Массимилиано Аллегри: «Ювентус» еще не в ЛЕ. Было бы идеально выиграть у «Бенфики» с разницей в 2 гола»

высказался о перспективах в Лиге чемпионов.

После 4 туров группового этапа туринский клуб набрал 3 очка и занимает 3-е место в группе H. Сегодня «Юве» встретится с «Бенфикой».

«Мы еще не в Лиге Европы и еще не вылетели из Лиги чемпионов. Мы постараемся, чтобы у нас была возможность [остаться в ЛЧ]. Судьба «Бенфики» в ее руках, даже если она проиграет. Нам нужно сыграть так же, как в первом матче, в котором были длинные хорошие отрезки.

«Бенфика» – одна из четырех европейских команд, которые не проигрывают в чемпионате, наряду с «Наполи», «ПСЖ» и «Реалом». Кроме того, у них совершенно другой настрой перед своими болельщиками, и мы это знаем.

Мы должны сохранять интенсивность в течение длительного времени и быть сосредоточенными в обороне, зная, что – качественная команда. Мы должны оставаться в игре, играть без спешки и как единое целое.

Первый матч был странным, мы даже неплохо начали второй тайм. [Сегодня] было бы идеально выиграть с разницей в два мяча», – сказал Аллегри.