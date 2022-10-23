Аллегри о 19 матчах «Бенфики» без поражений: «Пора, возможно. «Ювентус» может победить, если сыграет правильно»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой».

Под руководством Рогера Шмидта, возглавившего команду летом, лиссабонцы еще не проигрывали: у них 15 побед и 4 ничьих с начала сезона.

«Бенфика» еще не проигрывала? Возможно, время пришло.

Мы знаем, что впереди сложный и важный для нас матч. «Бенфика» сильна, но мы можем поехать в Лиссабон и победить, если сыграем правильно.

Мы уверены в себе, потому что еще не лишились шансов ни на плей-офф Лиги чемпионов, ни на плей-офф Лиги Европы», – сказал Аллегри.

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