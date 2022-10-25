Мансини о Хвиче: «Футболист для топ-клубов. В «Наполи» он не задержится»

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Экс-форвард«Ромы» Алессандро Мансини высказался о будущем вингера Хвичи Кварацхелии.

«Его история в итальянском футболе напоминает мою. Я тоже не был известен, но сумел забить много голов и отдать много голевых передач.

Если парень продолжит играть в том же духе, то надолго в Неаполе не задержится. Хвича – игрок для топ-клубов. Он яркий, отдает передачи и забивает голы, это разрушительная сила при игре один на один.

«Наполи» прекрасно поработал, разыскав его, а Спаллетти прекрасно им руководит», – сказал Мансини в эфире Radio Kiss Kiss.

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