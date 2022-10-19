«Ман Сити» и «Ливерпуль» следят за Хвичей. «Наполи» хочет дать хавбеку улучшенный контракт (Calciomercato)

может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Полузащитник привлек интерес и , сообщает Sport Witness со ссылкой на Calciomercato. Эти клубы внимательно следят за развитием игрока.

Неаполитанцы, в свою очередь, не хотят продавать игрока и намерены подписать с ним улучшенный контракт, чтобы снизить интерес других команд и поощрить футболиста.

В 10 матчах сезона Серии А Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.