«Наполи» об интересе к Хвиче «Сити» и «Ливерпуля»: «Вранье. У нас нет желания продавать его»

В «Наполи» прокомментировали слухи об интересе к .

Ранее появилась инфромация, что за вингером следят и «Манчестер Сити».

– Есть информация, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Хвичи Кварацхелии. Это правда?

– Неправда! Это вранье, – заявил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.

Также ситуацию прокомментировал пресс-атташе Никола Ломбардо.

– Пишут, что и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Кварацхелии. Готовы ли вы его отпустить?

– У нас нет желания продавать Кварацхелию, – сказал Ломбардо.

В 16 матчах во всех турнирах сезона Кварацхелия забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.