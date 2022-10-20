«Наполи» об интересе к Хвиче «Сити» и «Ливерпуля»: «Вранье. У нас нет желания продавать его»
В «Наполи» прокомментировали слухи об интересе к Хвиче Кварацхелии.
Ранее появилась инфромация, что за вингером следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
– Есть информация, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Хвичи Кварацхелии. Это правда?
– Неправда! Это вранье, – заявил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.
Также ситуацию прокомментировал пресс-атташе «Наполи» Никола Ломбардо.
– Пишут, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Кварацхелии. Готовы ли вы его отпустить?
– У нас нет желания продавать Кварацхелию, – сказал Ломбардо.
В 16 матчах во всех турнирах сезона Кварацхелия забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.
Комментарии