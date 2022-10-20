«Наполи» об интересе к Хвиче «Сити» и «Ливерпуля»: «Вранье. У нас нет желания продавать его»

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В «Наполи» прокомментировали слухи об интересе к Хвиче Кварацхелии.

Ранее появилась инфромация, что за вингером следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

– Есть информация, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Хвичи Кварацхелии. Это правда?

– Неправда! Это вранье, – заявил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.

Также ситуацию прокомментировал пресс-атташе «Наполи» Никола Ломбардо.

– Пишут, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Кварацхелии. Готовы ли вы его отпустить?

– У нас нет желания продавать Кварацхелию, – сказал Ломбардо.

В 16 матчах во всех турнирах сезона Кварацхелия забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.

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