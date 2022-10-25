Месси набрал 10+10 первым среди игроков топ-5 лиг Европы

забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач передач в составе .

Нападающий открыл счет в матче Лиги чемпионов с из Хайфы (3:1, первый тайм), а спустя 16 минут отдал голевую передачу форварду Неймару.

В нынешнем сезоне аргентинец стал первым футболистом из топ-5 лиг Европы, добравшимся на клубном уровне до 10 результативных действий одновременно и в категории голов, и в категории голевых пасов.

Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.