Месси набрал 10+10 первым среди игроков топ-5 лиг Европы
Лионель Месси забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач передач в составе «ПСЖ».
Нападающий открыл счет в матче Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы (3:1, первый тайм), а спустя 16 минут отдал голевую передачу форварду Неймару.
В нынешнем сезоне аргентинец стал первым футболистом из топ-5 лиг Европы, добравшимся на клубном уровне до 10 результативных действий одновременно и в категории голов, и в категории голевых пасов.
Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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