Месси набрал 10+10 первым среди игроков топ-5 лиг Европы

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маккаби Хайфа Футбол

Лионель Месси забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач передач в составе «ПСЖ».

Нападающий открыл счет в матче Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы (3:1, первый тайм), а спустя 16 минут отдал голевую передачу форварду Неймару.

В нынешнем сезоне аргентинец стал первым футболистом из топ-5 лиг Европы, добравшимся на клубном уровне до 10 результативных действий одновременно и в категории голов, и в категории голевых пасов.

Подробно со статистикой 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные