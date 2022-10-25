Поттер о 2:1 с «Зальцбургом»: «Приятно выйти в плей-офф ЛЧ при матче в запасе. «Челси» прошел серьезные испытания»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча с «Зальцбургом» (2:1).
«Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но я думаю, что мы сыграли действительно хорошо, создали очень хорошие моменты в первом тайме, однако нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола.
На таком уровне хватает одной атаки – и счет уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, – это приятно.
Лига чемпионов – топ-соревнование, и принимать в ней участие очень здорово. У нас были серьезные испытания в матчах против сильных соперников на потрясающих стадионах. Я получил удовольствие», – сказал Поттер.
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