Виейра считает, что нужно и дальше преклонять колено в АПЛ в знак борьбы с расизмом: «Мы все против дискриминации»

считает, что нужно и дальше преклонять колено в знак борьбы с дискриминацией.

В этом сезоне преклонять колено перед матчем будут только в некоторых турах АПЛ, а также финалах Кубка Англии и Кубка лиги.

«Мы не можем сразу остановиться, потому что нужно делать заявления.

Важно продолжать преклонять колено, потому что мы все против дискриминации. В некоторых случаях мы будем это делать.

Впереди долгая борьба, поэтому мы должны продолжать вставать на колено», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас».

Напомним, сегодня сыграет с «Арсеналом» в первом туре .