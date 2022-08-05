Виейра считает, что нужно и дальше преклонять колено в АПЛ в знак борьбы с расизмом: «Мы все против дискриминации»

Патрик Виейра считает, что нужно и дальше преклонять колено в знак борьбы с дискриминацией.
В этом сезоне преклонять колено перед матчем будут только в некоторых турах АПЛ, а также финалах Кубка Англии и Кубка лиги.
«Мы не можем сразу остановиться, потому что нужно делать заявления.
Важно продолжать преклонять колено, потому что мы все против дискриминации. В некоторых случаях мы будем это делать.
Впереди долгая борьба, поэтому мы должны продолжать вставать на колено», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас».
Напомним, «Кристал Пэлас» сегодня сыграет с «Арсеналом» в первом туре АПЛ.