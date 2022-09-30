Геннадий Орлов: «Алип ножку свою двигал, как балерун какой-то»

Российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа в матче «Спартак» – «Зенит» (3:0).

«Первый гол «Спартака». Родригао фактически сделал подарок спартаковцам, а не выбил мяч. Тут же последовала передача на Промеса, который открыл счет.

Второй гол. Алип, вышедший на замену, действовал против Соболева. Ну этот защитник вообще-то не первый день в «Зените», так? Пора бы уже, наверное, научиться как-то мешать форварду.

А он ножку свою двигал, извините меня, как балерун какой-то... Ты же должен закрыть форварда. Из этих деталей все и складывается», – сказал Орлов в интервью «СЭ».

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