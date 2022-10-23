Андрей Аршавин: «У Алипа заканчивается аренда, по нему нужно принимать решение»

Андрей Аршавин прокомментировал будущее Нуралы Алипа в «Зените».

– Критических позиций нет. Просто будут сделаны стратегические решения. Нужен нам третий нападающий или нет?

Центральный защитник? У Алипа заканчивается аренда, по нему тоже нужно принимать решение. Может, кого-то с прицелом на лето купить?

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