Андрей Аршавин: «У Алипа заканчивается аренда, по нему нужно принимать решение»
Андрей Аршавин прокомментировал будущее Нуралы Алипа в «Зените».
– Критических позиций нет. Просто будут сделаны стратегические решения. Нужен нам третий нападающий или нет?
Центральный защитник? У Алипа заканчивается аренда, по нему тоже нужно принимать решение. Может, кого-то с прицелом на лето купить?
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»
😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»
Комментарии