Андрей Аршавин: «У Алипа заканчивается аренда, по нему нужно принимать решение»

Теги Зенит Андрей Аршавин Кайрат Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Андрей Аршавин прокомментировал будущее Нуралы Алипа в «Зените».

– Критических позиций нет. Просто будут сделаны стратегические решения. Нужен нам третий нападающий или нет?

Центральный защитник? У Алипа заканчивается аренда, по нему тоже нужно принимать решение. Может, кого-то с прицелом на лето купить?

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