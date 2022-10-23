Кин и Ховард считают, что Кепа должен был отбить удар Каземиро: «Я был бы разочарован своим вратарем»

Рой Кин и раскритиковали за пропущенный гол в матче с .

, ведя 1:0, не смог удержать победный счет – на 4-й добавленной минуте ответный мяч ударом головой забил хавбек «Манчестер Юнайтед» .

«Если ты дотянулся рукой до мяча, значит, можешь выжать из момента чуть больше.

Люди в раздевалке «Челси» наверняка были раздражены. Я был бы разочарован своим вратарем», – сказал Кин.

«Нужно отдать должное Каземиро, отличный удар по дуге. Но стоит отметить, что Кепа полностью дотянулся рукой до мяча и должен был отбить его», – добавил Ховард.