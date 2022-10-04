Фердинанд о Каземиро: «В «Реале» он привык пасовать Модричу, Бензема, Кроосу. В «МЮ» он поднимает голову и видит только номера на футболках»

Рио Фердинанд недоволен тем, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро не получает достаточно игрового времени.

«Он получает крохи игрового времени. Пару месяцев назад он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, тогда он выиграл турнир в пятый раз.

Он был ключевым игроком того , а сейчас практически не играет. Нельзя судить его по тому мизерному игровому времени, что он получает.

Он привык получать мяч и иметь пять вариантов. Один из них – Модрич, другой – Бензема, третий – Кроос. А теперь он поднимает голову и видит только номера на футболках.

У него нет прежних вариантов, так что ему нужно время», – сказал бывший защитник .