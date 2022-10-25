Неймар не хочет вмешиваться в скандалы вокруг «ПСЖ». Он сосредоточен только на футболе из-за ЧМ-2022
Неймар в этом сезоне сосредоточен только на футболе из-за ЧМ-2022.
Если в предыдущие годы форвард «ПСЖ» распылялся, то в этом сезоне он предельно сосредоточен на футболе, сообщает L’Équipe.
В окружении Неймара описали как очень спокойного человека, который не хочет вмешиваться в скандалы, которые окружают «ПСЖ». Кроме того, сообщается, что Неймар хочет показать свой лучший футбол.
Близкие к бразильцу люди считают, что такое влияние на него оказало приближение чемпионата мира.
В этом сезоне 30-летний футболист забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 16 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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