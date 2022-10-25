Неймар не хочет вмешиваться в скандалы вокруг «ПСЖ». Он сосредоточен только на футболе из-за ЧМ-2022

Неймар в этом сезоне сосредоточен только на футболе из-за .

Если в предыдущие годы форвард «ПСЖ» распылялся, то в этом сезоне он предельно сосредоточен на футболе, сообщает L’Équipe.

В окружении Неймара описали как очень спокойного человека, который не хочет вмешиваться в скандалы, которые окружают «ПСЖ». Кроме того, сообщается, что Неймар хочет показать свой лучший футбол.

Близкие к бразильцу люди считают, что такое влияние на него оказало приближение чемпионата мира.

В этом сезоне 30-летний футболист забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 16 матчах за во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.