Сергей Пиняев: «Не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться»

объяснил, почему пока старается избегать прессы.

– Вас нужно беречь от прессы и популярности, иначе снесет голову и прогресс замедлится.

– Беречь меня не нужно, сам себя берегу.

Знаю, когда стоит появляться в публичном пространстве, когда – нет. Но понимаю: не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов.

Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться, а уже потом что-то рассказывать. По этой причине стараюсь пока избегать прессы.

– Интерес к вам и – утка.

– Никаких конкретных предложений не поступало.

– Вы не сидите в компьютере, не жалуете игровые приставки, значит, у вас есть какая-то другая слабость или страсть.

– Насчет компьютера или PlayStation – правда. Стараюсь проводить время в коллективе, играю в настольные игры, – сказал 17-летний полузащитник .