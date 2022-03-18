Сергей Пиняев: «Не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться»

Сергей Пиняев объяснил, почему пока старается избегать прессы.
– Вас нужно беречь от прессы и популярности, иначе снесет голову и прогресс замедлится.
– Беречь меня не нужно, сам себя берегу.
Знаю, когда стоит появляться в публичном пространстве, когда – нет. Но понимаю: не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов.
Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться, а уже потом что-то рассказывать. По этой причине стараюсь пока избегать прессы.
– Интерес к вам «Зенита» и «Локомотива» – утка.
– Никаких конкретных предложений не поступало.
– Вы не сидите в компьютере, не жалуете игровые приставки, значит, у вас есть какая-то другая слабость или страсть.
– Насчет компьютера или PlayStation – правда. Стараюсь проводить время в коллективе, играю в настольные игры, – сказал 17-летний полузащитник «Крыльев Советов».